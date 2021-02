Germania: crollano gli ordinativi industriali, peggio delle attese (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Scivolano più del previsto a dicembre gli ordinativi all’industria in Germania. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un calo degli ordinativi dell’1,9% dopo il +2,7% del mese precedente (rivisto da un preliminare +2,3%). Le stime di consensus erano per una flessione più contenuta, ovvero dell’1%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, prima dell’inizio delle restrizioni imposte a causa del coronavirus, gli ordinativi risultano ora in aumento del 2,6%. Nel dettaglio, gli ordini domestici sono saliti dello 0,9%, mentre quelli esteri hanno registrato un calo del 2,6%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Scivolano più del previsto a dicembre gliall’industria in. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un calo deglidell’1,9% dopo il +2,7% del mese precedente (rivisto da un preliminare +2,3%). Le stime di consensus erano per una flessione più contenuta, ovvero dell’1%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, prima dell’iniziorestrizioni imposte a causa del coronavirus, glirisultano ora in aumento del 2,6%. Nel dettaglio, gli ordini domestici sono saliti dello 0,9%, mentre quelli esteri hanno registrato un calo del 2,6%.

