Georgina Rodriguez | le foto da Courmayeur per fare gli auguri a Ronaldo per i suoi 36 anni

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La loro gita aè finita al centro delle attenzioni delle forze dell'ordine. Ma se qualcuno cercava le prove della fuga d'amore con il suo Cristiano, ci ha pensatoa fornirgliele. Nell'ultimo post pubblicato sui social c'è una dedica d'amore per il suo uomo, che compie 36, e ci sono quattrodi coppia.Sono proprio immagini della loro gita a. Alcuni giornali hanno pubblicato quelle scattate dai lettori del giornale, ma la modella ha deciso di pubblicare le lororicordo. C'è lasulla neve, quella sulla motoslitta, una nella quale si vede la scritta della località del Monte Bianco e una nella quale appaiono abbracciati di sera. E poi ci sono gli...

Un cuoricino blu per il compleanno di Cristiano Ronaldo. Cr7 compie 36 anni e la compagnaposta sui social quattro foto di coppia con una didascalia inequivocabile con l'emoticon dell'amore. Non si tratta di immagini pescate a caso dall'album di famiglia, ma sono scatti ...Due su tutte, quella con Irina Shayk durata per cinque anni tra il 2010 e il 2015, e quella attuale con, iniziata nel 2016 e che ha visto anche la nascita di tre figli: i gemelli ...Dopo le svariate polemiche inerenti al viaggio d'amore di Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina, arriva la conferma da parte di lei ...Una volta erano le veline, oggi sono le influencer: è il nuovo profilo della fidanzate e mogli dei calciatori: si contendono i seguaci con foto, vacanze, lusso sfrenato e (ogni tanto) iniziative socia ...