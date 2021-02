Genshin Impact – Arrivata la nuova patch: cosa c’è di nuovo? (Di venerdì 5 febbraio 2021) La nuova patch di miHoYo per Genshin Impact porta con sé un nuovo personaggio e una corposa serie di eventi. Scopriamoli assieme. Genshin Impact: Xiao, Primo Geovishap, Parametric Transformer e molto altro! È finalmente uscita la patch 1.3 di Genshin Impact. Per chi si aspettava l’implementazione di una nuova regione, purtroppo, cattive notizie. Dopo Dragonspine, l’area sbloccata in seguito alla patch 1.2, bisognerà attendere almeno la prossima patch per una nuova espansione della mappa di gioco. Tuttavia, il corposo aggiornamento di Genshin Impact porta con sé grosse novità, a partire dal nuovo ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ladi miHoYo perporta con sé unpersonaggio e una corposa serie di eventi. Scopriamoli assieme.: Xiao, Primo Geovishap, Parametric Transformer e molto altro! È finalmente uscita la1.3 di. Per chi si aspettava l’implementazione di unaregione, purtroppo, cattive notizie. Dopo Dragonspine, l’area sbloccata in seguito alla1.2, bisognerà attendere almeno la prossimaper unaespansione della mappa di gioco. Tuttavia, il corposo aggiornamento diporta con sé grosse novità, a partire dal...

