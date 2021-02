Genoa, agente Criscito: «Ballardini saggio. Il Napoli ha staccato la spina» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andrea D’Amico, agente di Domenico Criscito, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla vigilia del match di Serie A tra Genoa e Napoli Andrea D’Amico, agente di Domenico Criscito, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla vigilia del match di Serie A tra Genoa e Napoli. Le sue dichiarazioni: Genoa-Napoli – «Ballardini è un uomo saggio e un tecnico preparato, con poche mosse ha dato un equilibrio che la squadra non aveva più. I risultati gli stanno dando ragione. Credo che il calcio sia una ricetta semplice: l’equilibrio, la determinazione e il senso di appartenenza sono più importanti di una tattica. Chiaramente serve tutto il complessivo ma queste cose sono molto importanti. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andrea D’Amico,di Domenico, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla vigilia del match di Serie A traAndrea D’Amico,di Domenico, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla vigilia del match di Serie A tra. Le sue dichiarazioni:– «è un uomoe un tecnico preparato, con poche mosse ha dato un equilibrio che la squadra non aveva più. I risultati gli stanno dando ragione. Credo che il calcio sia una ricetta semplice: l’equilibrio, la determinazione e il senso di appartenenza sono più importanti di una tattica. Chiaramente serve tutto il complessivo ma queste cose sono molto importanti. ...

