GdS – Verso il ritorno dei tifosi negli stadi: possibili novità per la primavera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Possibile il ritorno dei tifosi allo stadio Dopo aver richiuso i cancelli, il calcio italiano spera di poter riaccogliere i tifosi allo stadio già a partire dalla prossima primavera. È quanto si è discusso ieri tra il CTS e i presidenti delle federazioni di calcio e basket, Gabriele Gravina e Gianni Petrucci, più Paolo Dal Pino e Umberto Gandini. Tutto dipenderà dall’evoluzione della curva del contagio. “Tornando dunque a quella soglia minima che era stata toccata all’inizio dei campionati (1000 spettatori, ndr). Naturalmente con il progetto di crescere sfruttando anche l’avanzare della campagna di vaccinazione. E qui si potrebbe ricominciare, ne ha parlato a più riprese in queste settimane Gravina, con una riapertura mirata e destinata a tutti gli operatori sanitari”. “Un ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Possibile ildeialloo Dopo aver richiuso i cancelli, il calcio italiano spera di poter riaccogliere ialloo già a partire dalla prossima. È quanto si è discusso ieri tra il CTS e i presidenti delle federazioni di calcio e basket, Gabriele Gravina e Gianni Petrucci, più Paolo Dal Pino e Umberto Gandini. Tutto dipenderà dall’evoluzione della curva del contagio. “Tornando dunque a quella soglia minima che era stata toccata all’inizio dei campionati (1000 spettatori, ndr). Naturalmente con il progetto di crescere sfruttando anche l’avanzare della campagna di vaccinazione. E qui si potrebbe ricominciare, ne ha parlato a più riprese in queste settimane Gravina, con una riapertura mirata e destinata a tutti gli operatori sanitari”. “Un ...

Natasa83039414 : @Andi34338935 @Giusy_gds E poi per un po di rispetto verso la famiglia e verso gli altri concorrenti.. un po di dignità ragazzi - ILOVEPACALCIO : Gds: “#Coronavirus. Contagi verso quota mille, la #Sicilia torna prima in #Italia” - Ilovepalermocalcio - HyboriaLeague : RT @capuanogio: ?? Il faccia a faccia decisivo tra #Fonseca e #Dzeko andrà in scena oggi. Ieri c'è stato un primo segnale di riavvicinamento… - capuanogio : ?? Il faccia a faccia decisivo tra #Fonseca e #Dzeko andrà in scena oggi. Ieri c'è stato un primo segnale di riavvic… -