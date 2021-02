Gasperini | “Faremo il massimo contro il Torino | ma la priorità è la Coppa Italia”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Gian Pieroha parlato così nella sua conferenza stampa di vigilia della garail: “La partita di mercoledì assume un’importanza notevole, puoi raggiungere una finale di. Laè la semifinale. Domani giochiamoil, cercheremo di fare il”. Hateboer come sta?“Ha un problema per via di una frattura vecchia, sono quelle cose che vanno avanti bisogna fare un intervento. Poi se riesce a risolvere così bene, ma c’è un’incertezza sui tempi di recupero. Ha una microfrattura, ha messo male il piede a Milano, ma è difficile. Dipende dalla sintomatologia”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Atalanta, Gasperini contro tendenza: 'Col Toro faremo il massimo ma la priorità è la Coppa Italia' - TuttoMercatoWeb : Atalanta, Gasperini contro tendenza: 'Col Toro faremo il massimo ma la priorità è la Coppa Italia' - Bruno_G79 : @laziolibera #Gasperini prima o poi ti faremo piangere di brutto - BrunacciMatteo : @lucapagni con Gasperini i conti li faremo all’ultima di campionato -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Faremo

... Gian Pieroprova a inquadrare l'avversario: "Era partito con altre ambizioni, non si ... Col Torinoil massimo possibile", aggiunge il tecnico nerazzurro. Che lamenta una sola assenza: "...Alla vigilia della sfida casalinga al Torino, Gian Pieroprova a inquadrare l'avversario: ... Col Torinoil massimo possibile", aggiunge il tecnico nerazzurro. Che lamenta una sola ...chi vuole andare in finale comunque deve segnare e vincere" sottolinea Gasperini. Prima però c’è da battere un Torino sempre in crisi, nonostante l’arrivo in panchina di Davide Nicola. “Col Torino ...Nozze d’argento fra Gasperini e il Torino. vedi letture. Gian Piero Gasperini, Atalanta, e Davide Nicola, Torino, hanno in comune le esperienze con le casacche rossoblù di Crotone e Genoa. TUTTI I PRE ...