GameStop | Andrew Ross Sorkin | co-creatore di Billions | al lavoro su un film per HBO

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il caso delle azioni disarà alla base di un nuovoin fase di sviluppo per HBO creato da, autore di Billlions. Il caso delle azioni didiventerà unattualmente in fase di sviluppo per HBO, portando così a quota quattro i progetti che verranno realizzati basandosi su quanto accaduto nelle ultime settimane nel mondo dell'economia. Pochi giorni fa è stato annunciato che Mark Boal sarà autore di un lungometraggio con star Noah Centineo, MGM ha ottenuto i diritti cinematografici del libro The Antisocial Network scritto da Ben Mezrich, e pimamente arriverà sugli schermi un documentario. Il nuovo, secondo quanto riporta Variety, sarà prodotto da...

Un altro lungometraggio basato sugli eventi di GameStop-Wall Street è attualmente in fase di sviluppo presso HBO.