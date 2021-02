Furto aggravato di energia elettrica, denunciata operaia nel Telesino (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino, al termine degli opportuni accertamenti congiunti con il personale dell’ENEL, hanno denunciato in stato di libertà un’operaia di 28 anni di Faicchio che, per evitare di pagare il dovuto consumo aveva effettuato un allaccio abusivo a monte del contatore, bypassando il misuratore. I militari, pertanto, l’hanno deferita alla locale Procura della Repubblica per i reati di Furto aggravato di energia elettrica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I Carabinieri della Stazione di San Salvatore, al termine degli opportuni accertamenti congiunti con il personale dell’ENEL, hanno denunciato in stato di libertà un’di 28 anni di Faicchio che, per evitare di pagare il dovuto consumo aveva effettuato un allaccio abusivo a monte del contatore, bypassando il misuratore. I militari, pertanto, l’hanno deferita alla locale Procura della Repubblica per i reati didi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

