Furgone per la consegna di giornali rubato e ritrovato a Pozzuoli: si cercano 4 rapinatori (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri di Pozzuoli indagano su quanto avvenuto in via Cicerone, nel Rione Toiano, questa mattina intorno alle 5.30, quando quattro persone (di cui una armata di pistola e una di mazza) hanno avvicinato l'autista di un Furgone utilizzato per la consegna di giornali, lo hanno fatto scendere e hanno portato via il veicolo. I militari, che hanno immediatamente avviato le indagini, hanno trovato il veicolo poco dopo nello stesso Rione Toiano. Il Furgone è stato restituito al proprietario. I Carabinieri continuano ora gli accertamenti per risalire all'identità dei rapinatori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

