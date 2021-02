Francia, omicidio Ciatti: arrestato un ceceno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un ceceno residente in Francia è stato arrestato in relazione alla morte di Niccolò Ciatti, pestato in discoteca a Lloret de Mar nel 2017. PARIGI – Sono passati oltre anni dalla morte di Niccolò Ciatti, il 22enne colpito violentemente durante un’aggressione mentre si trovava in vacanza in Spagna. Eppure le indagini continuano, per trovare tutti i responsabili della brutale uccisione del giovane italiano. Un arresto per la morte di Niccolò Ciatti In base a una ordinanza di custodia cautelare del Gip di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato emesso un mandato europeo di arresto. E così, poche ore, in Francia è stato arrestato un ceceno considerato responsabile del pestaggio e della morte di Niccolò ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Unresidente inè statoin relazione alla morte di Niccolò, pestato in discoteca a Lloret de Mar nel 2017. PARIGI – Sono passati oltre anni dalla morte di Niccolò, il 22enne colpito violentemente durante un’aggressione mentre si trovava in vacanza in Spagna. Eppure le indagini continuano, per trovare tutti i responsabili della brutale uccisione del giovane italiano. Un arresto per la morte di NiccolòIn base a una ordinanza di custodia cautelare del Gip di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato emesso un mandato europeo di arresto. E così, poche ore, inè statounconsiderato responsabile del pestaggio e della morte di Niccolò ...

