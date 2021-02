Francavilla Fontana: ex istituto agrario, dal vandalismo all’inclusione Convenzione tra Comune e ambito Br3 (Di sabato 6 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Francavilla Fontana: Dall’incuria alla cura, da oggetto di vandalismo a strumento di inclusione, è questa la parabola prevista per l’ex istituto agrario di Francavilla Fontana che, grazie alla Convenzione firmata venerdì 5 febbraio tra l’Amministrazione Comunale e l’ambito Territoriale Br3, si appresta a tornare a vivere con una chiara vocazione sociale. “Questa mattina ho firmato con il Sindaco Antonello Denuzzo la Convenzione che concede all’ambito la gestione dell’ex istituto agrario – dichiara il Presidente dell’ambito Territoriale Br3 Giuseppe Bellanova – si tratta di un passaggio ... Leggi su noinotizie (Di sabato 6 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso daldi: Dall’incuria alla cura, da oggetto dia strumento di inclusione, è questa la parabola prevista per l’exdiche, grazie allafirmata venerdì 5 febbraio tra l’Amministrazione Comunale e l’Territoriale Br3, si appresta a tornare a vivere con una chiara vocazione sociale. “Questa mattina ho firmato con il Sindaco Antonello Denuzzo lache concede all’la gestione dell’ex– dichiara il Presidente dell’Territoriale Br3 Giuseppe Bellanova – si tratta di un passaggio ...

brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Firmata la convenzione con l’Ambito Br3 per il recupero dell’ex Istituto Agrario… - brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Firmata la convenzione con l’Ambito Br3 per il recupero dell’ex Istituto Agrario… - brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Progetto “Città smart in blue”, giovedì 11 febbraio firma del protocollo d’intes… - brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Progetto “Città smart in blue”, giovedì 11 febbraio firma del protocollo d’intes… - brindisilibera : New post (Francavilla Fontana (Br).Progetto “Città smart in blue”, giovedì 11 febbraio firma del protocollo d’intes… -