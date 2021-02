Forza Italia da Draghi ma senza Berlusconi: paura per l’ex premier (Di venerdì 5 febbraio 2021) Consultazioni per la formazione del nuovo governo, Forza Italia sarà da Mario Draghi ma senza Silvio Berlusconi: paura per l’ex premier. Una notizia preoccupante arriva nel mezzo delle consultazioni del Presidente incaricato, Mario Draghi, per la formazione del nuovo governo. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non potrà partecipare alle suddette consultazioni. Appena ieri L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Consultazioni per la formazione del nuovo governo,sarà da MariomaSilvioper. Una notizia preoccupante arriva nel mezzo delle consultazioni del Presidente incaricato, Mario, per la formazione del nuovo governo. Il leader di, Silvio, non potrà partecipare alle suddette consultazioni. Appena ieri L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il Cavaliere ha anticipato al presidente incaricato la posizione di Forza Italia Silvio Berlusconi non andrà alle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi. "Il presidente non potrà partecipare oggi, suo malgrado , ha comunicato lui stesso a Draghi in un ...

La cosa che fa specie degli interventi politici su Draghi è che sono fatti con lo sguardo alla convenienza immediata del partito del commentatore o della sua come singolo.La miopia è ...

