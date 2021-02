Fiorentina-Inter stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fiorentina e Inter si affrontano nell’anticipo di venerdì valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. Ottimo momento in campionato per i nerazzurri, che continua l’inseguimento al Milan a soli due punti di distanza, avendo vinto l’ultimo turno contro il Benevento. La Viola continua a navigare a metà classifica dopo il pareggio ottenuto contro il Torino all’ultima giornata. Nella gara d’andata i nerazzurri si imposero 4-3 con una spettacolare rimonta al termine di una partita pirotecnica. Venerdì 5 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021)si affrontano nell’anticipo di venerdì valevole per la ventunesima giornata di. Ottimo momento in campionato per i nerazzurri, che continua l’inseguimento al Milan a soli due punti di distanza, avendo vinto l’ultimo turno contro il Benevento. La Viola continua a navigare a metà classifica dopo il pareggio ottenuto contro il Torino all’ultima giornata. Nella gara d’andata i nerazzurri si imposero 4-3 con una spettacolare rimonta al termine di una partita pirotecnica. Venerdì 5 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA e insu Sky Go. SportFace.

