Fiorentina-Inter, l’ex Passarella: “Lautaro intelligente, Martínez Quarta sulle mie orme. L’Argentina..” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Normalmente non guardo molto il calcio italiano, ma questa è la partita del mio cuore e non posso perderla".Serie A, Fiorentina-Inter 0-2: blitz nerazzurro al Franchi, Barella e Perisic gelano Prandelli. La classifica aggiornataHa esordito così, Daniel Passarella, nella lunga Intervista rilasciata al noto quotidiano sportivo 'La Gazzetta dello Sport'. La bandiera del River Plate, con un passato tra le fila sia dell'Inter che della Fiorentina, è tornato a parlare dei suoi due vecchi club ed in particolare di due calciatori molto Interessanti che vestono rispettivamente la maglia nerazzurra e viola. L'ex allenatore del Parma ha elogiato Lautaro Martínez e si è detto ottimista sul futuro che lo attende con la Nazionale ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) “Normalmente non guardo molto il calcio italiano, ma questa è la partita del mio cuore e non posso perderla".Serie A,0-2: blitz nerazzurro al Franchi, Barella e Perisic gelano Prandelli. La classifica aggiornataHa esordito così, Daniel, nella lungavista rilasciata al noto quotidiano sportivo 'La Gazzetta dello Sport'. La bandiera del River Plate, con un passato tra le fila sia dell'che della, è tornato a parlare dei suoi due vecchi club ed in particolare di due calciatori moltoessanti che vestono rispettivamente la maglia nerazzurra e viola. L'ex allenatore del Parma ha elogiatoe si è detto ottimista sul futuro che lo attende con la Nazionale ...

