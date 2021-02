Fiorentina-Inter | l’ex Frey | “Ronaldo-Batistuta | che nostalgia! Nerazzurri favoriti | occhio a Vlahovic”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il doppio ex di, Sébastien, rievoca i momenti vissuti con la maglia viola.L'ex estremo difensore ha protetto per sei stagioni i pali della squadra gigliata (dal 2006 al 2011), ma anche quelli(dal 1998 al 2001). L'ex portiere francese, oggi quarantenne, tra le colonne del quotidiano nazionale "Libero", ha ricordato i suoi trascorsi nelle due formazioni che questa sera si affronteranno al "Franchi" per l'anticipo della ventunesima giornata di Serie A.VIDEO, le due mosse a sorpresa di Conte: così iin campo a Firenze"Ricordo ancora la mia prima partita da titolare, fu proprio. Come capitani c’erano, giocai ...

23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - Corriere : L'Inter va a Firenze, Suning vuole restare (e cerca un socio): spunta il fondo Bain - acffiorentina : ??Stadio Franchi Aspettando Fiorentina ?? Inter ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #FiorentinaInter #FIOvINT - Alessan78660443 : RT @enzogoku69: ??NUOVO VIDEO SUL CANALE YOUTUBE 'IL CLUB DEL CALCIO'#ICDC!!?? @theboss_1908 e @enzogoku69 ci parlano di: -#NAPOLI-#ATALANTA… - NandoPiscopo1 : RT @Stetobald: La formazione di stasera della Fiorentina è raccapricciante, mai vista una squadra più sculata dell'Inter Pensavo avrebbero… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Eysseric, Vlahovic. All. Prandelli(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, ...Al Franchi comincia la 21giornata di Serie A con la sfida tra. I nerazzurri vogliono mettere pressione al Milan e salire momentaneamente in testa alla classifica ma soprattutto reagire dopo il ko in Coppa Italia contro la Juventus (ritorno ...PREPARTITA. Fiorentina - Inter è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 5 febbraio alle ore 12:30 allo stadi ...Leggi su Virgilio Sport le probabili formazioni di tutte le partite della 21° giornata del campionato di Serie A 2020/2021.