Fiorentina-Inter | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Al Franchi ladi Prandelli ospita l’. Dubbi in attacco per Conte, Ribery convocato ma in forse, questa sera alle 20:45, apre le danze della 21esima giornata di Serie A. Al Franchi due squadre che hanno vissuto una settimana intensa: i viola hanno agguantato il pareggio a Torino nonostante le espulsioni di Castrovilli e Milenkovic, mentre i nerazzurri hanno subito il brutto ko di Coppa Italia contro la Juventus. QUI– Prandelli che attende notizie da Ribery e dal provino sul campo prima delper capire se poterlo schierare dall’inizio. Il francese infatti è acciaccato e il tecnico non vuole rischiare altri infortuni. Se Ribery non dovesse farcela è pronto Callejon che è in vantaggio su Eysseric. Viola che inoltre dovrenno fare a ...