Fiorentina - Inter | le pagelle | Vlahovic corre a vuoto | 4 | 5 Barella superlativo | 7 | 5

Inter : ?? | FOTOGALLERY Riviviamo la vittoria di Firenze attraverso gli scatti più bella della serata! ??? Qui la gallery… - 23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - pisto_gol : Fio-Int 0:2 Netta vittoria e importante prestazione per l’Inter, che segna 2 gol con Barella ( gran dx nell’angolo)… - elbauscia : RT @fcin1908it: Prandelli: 'L'Inter ha meritato la vittoria: riconosciamo la loro forza e facciamo i complimenti' - - dePribumi : RT @Info_SerieA: FT: Fiorentina 0-2 Inter ? Barella 31' ? Perisic 52' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

La palma di migliore in campo nelle partite dell'ormai è puntuale come una tassa. Il volo di Nicolò Barella non conosce limiti. Anche a Firenze il centrocampista cagliaritano ha sfornato una prestazione mostruosa in entrambe le fasi. ...Senza Ribery e Castrovilli laè una squadra banale. Incapace di uscire da uno spartito monocorde. La squadra viola però ci mette voglia e determinazione il peggiore il migliore 7 dragowski Un intervento dopo pochi ...L’Inter supera 2-0 la Fiorentina nella gara valida per la 21/a giornata di Serie A e sale in testa alla classifica, a 47 punti, a +1 sul Milan. A segno Barella al 31' del primo tempo e Perisic al 7' d ...Si esauriscono i risultati utili consecutivi della Fiorentina, sconfitta 0-2 tra le mura amiche contro l'Inter. Per il Premio Top FirenzeViola.it, al solito, vi chiediamo di indicare il ...