Fiorentina-Inter | le formazioni ufficiali Ribery neanche in panchina

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nulla da fare per Franck: il provino di stamattina non ha dato gli esiti sperati, al punto che il francese non andrà nemmeno in. Anche Caceres in tribuna per un problema fisico, al suo posto Venuti sulla fascia destra.confermata con Sanchez accanto a Lukaku.(3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valerio, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Eysseric, Vlahovic. All. Prandelli(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.