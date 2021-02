Fiorentina-Inter 0-2, Stellini: “Pensiamo a noi stessi, abbiamo vinto una gara complicata” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Non vogliamo mettere pressione a nessuno, bensì pensare al nostro cammino. Non era semplice venire a giocare in trasferta a Firenze, questo tipo di gare sono complicate, soprattutto dopo la partita persa in Coppa Italia. Siamo soddisfatti perché abbiamo creato molte palle gol, i nostri attaccanti hanno lavorato molto bene assieme riuscendo a servire i compagni”. Lo ha detto Cristian Stellini, vice allenatore di Antonio Conte, dopo la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. “I nostri giocatori sono generosi, a volte troppo, mentre oggi siamo stati ordinati e precisi – prosegue Stellini a Sky Sport – Faccio i complimenti ai ragazzi perché non era semplice. Lavoriamo su tutti i reparti per creare pericoli agli avversari”. Sull’assenza in panchina di Antonio Conte, ancora squalificato dopo l’espulsione ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) “Non vogliamo mettere pressione a nessuno, bensì pensare al nostro cammino. Non era semplice venire a giocare in trasferta a Firenze, questo tipo di gare sono complicate, soprattutto dopo la partita persa in Coppa Italia. Siamo soddisfatti perchécreato molte palle gol, i nostri attaccanti hanno lavorato molto bene assieme riuscendo a servire i compagni”. Lo ha detto Cristian, vice allenatore di Antonio Conte, dopo la vittoria dell’contro la. “I nostri giocatori sono generosi, a volte troppo, mentre oggi siamo stati ordinati e precisi – proseguea Sky Sport – Faccio i complimenti ai ragazzi perché non era semplice. Lavoriamo su tutti i reparti per creare pericoli agli avversari”. Sull’assenza in panchina di Antonio Conte, ancora squalificato dopo l’espulsione ...

