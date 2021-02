Fiorentina, Commisso sul Viola Park: 'Sarà centro sportivo più bello d'Italia' (Di venerdì 5 febbraio 2021) FIRENZE - In casa della Fiorentina oggi si inaugurano i lavori per il nuovo centro sportivo, il Viola Park , che Sarà pronto in 18 mesi e che ospiterà tutte le squadre del club, dai pulcini fino al ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021) FIRENZE - In casa dellaoggi si inaugurano i lavori per il nuovo, il, chepronto in 18 mesi e che ospiterà tutte le squadre del club, dai pulcini fino al ...

TuttoMercatoWeb : Fiorentina, Commisso: 'Il Viola Park sarà il più bello e costoso centro sportivo d'Italia' - Gazzetta_it : #Passarella: 'Il mio cuore diviso tra #Viola e #Inter. #Lautaro crescerà e #Commisso è ok' #FiorentinaInter… - acffiorentina : ROCCO COMMISSO | ?? Intervista al Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. #ForzaViola ?? #Fiorentina - fabiochiarugi : RT @MatteoDovellini: Al via i lavori per il nuovo centro sportivo 'Viola Park' della Fiorentina, a Bagno a Ripoli. Il presidente Commisso d… - Dalla_SerieA : Fiorentina, Nardella: 'Stanco di aspettare, il Franchi lo faccio io'. E Commisso 'inaugura' i lavori del Viola Park… -