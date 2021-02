FIFA 21: Obiettivi Sandro Tonali Moments – Requisiti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permenttono di sbloccare la carta Moments di Sandro Tonali per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. Le carte Player Moments sono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potrete riscattare la carta speciale del centrocampista del Milan completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti Obiettivi Sandro Tonali Moments Talento nei filtranti: Fornisci assist su passaggio filtrante con dei centrocampisti in 2 partite differenti Amichevoli FUT: Capolavoro manageriale. Istinto Italiano: Segna in 3 ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 5 febbraio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permenttono di sbloccare la cartadiper la modalità21 Ultimate Team. Le carte Playersono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potrete riscattare la carta speciale del centrocampista del Milan completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.Talento nei filtranti: Fornisci assist su passaggio filtrante con dei centrocampisti in 2 partite differenti Amichevoli FUT: Capolavoro manageriale. Istinto Italiano: Segna in 3 ...

