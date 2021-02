Festival di Sanremo, Amedeus festeggia l’ok del Comitato tecnico scientifico: “Questo significa non fermare la musica” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha detto sì: il Festival di Sanremo 2021 si farà. Dopo i dubbi, i rinvii e le polemiche sulla presenza del pubblico c’è finalmente l’ufficialità sulla kermesse musicale, che dovrebbe andare in onda dal due al sei marzo. Amadeus, presentatore e direttore artistico, ha potuto tirare un sospiro di sollievo e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilha detto sì: ildi2021 si farà. Dopo i dubbi, i rinvii e le polemiche sulla presenza del pubblico c’è finalmente l’ufficialità sulla kermessele, che dovrebbe andare in onda dal due al sei marzo. Amadeus, presentatore e direttore artistico, ha potuto tirare un sospiro di sollievo e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - IlContiAndrea : Festival di Sanremo 2021, via libera dal Comitato Tecnico Scientifico: ecco come si svolgerà… - rtl1025 : ?? Via libera a #Sanremo, sarà un #Festival blindato e senza pubblico, è arrivato l'ok da parte del #Cts - Cribbiolina : RT @sanremohistory: Com'è iniziata, il 5 febbraio 2020, la seconda serata del 70° Festival di Sanremo. BUONASEVAAAAA! - drewws_ : 5 febbraio 2020: i coristi del Festival di Sanremo intonano per la prima volta 'Elettra... Elettra Lamborghini' ?? I… -