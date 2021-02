Festa Ronaldo: "Ma non posso essere a questi livelli per altri 20 anni" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Festeggiamenti in famiglia per Cristiano Ronaldo che domani serà guiderà l'attacco bianconero contro la Roma . Il fuoriclasse della Juve , che oggi ha compiuto 36 anni , ha ricevuto tantissimi auguri ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Festeggiamenti in famiglia per Cristianoche domani serà guiderà l'attacco bianconero contro la Roma . Il fuoriclasse della Juve , che oggi ha compiuto 36, ha ricevuto tantissimi auguri ...

CorSport : Festa #Ronaldo: “Ma non posso essere a questi livelli per altri 20 anni” - sportli26181512 : Festa Ronaldo: “Ma non posso essere a questi livelli per altri 20 anni”: Il fuoriclasse della Juve ha spento oggi 3… - FulvioDelmiglio : @ZZiliani - ONadde : Non ci avevo pensato, Ronaldo è vissuto più di Gesù, è giusto che il 5 febbraio sostituisca il 25 dicembre come ric… - Dalla_SerieA : Juve, lettera di auguri a Cristiano Ronaldo: 'La tua festa contro l'Inter' - -