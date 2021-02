Feltri: «È una mania tutta italiana quella di sprecare saliva, vedete cosa accade con Draghi» (Di venerdì 5 febbraio 2021) A L’aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7 si parla di Mario Draghi e del suo nascituro governo. Ospite in collegamento con la trasmissione, c’è il direttore di Libero, Vittorio Feltri. La Merlino gli domanda come si possano conciliare partiti diversi tra di loro nello stesso esecutivo. «Intanto vorrei dire che mi sembra prematuro beatificare Draghi», premette Vittorio Feltri. «Vediamo cosa riuscirà a fare. Invece è già stato santificato. È un po’ una mania italiana quella di sprecare saliva. Abbiamo fatto di tutto per spingere in alto, in alto Giuseppe Conte per poi gustarci il piacere della sua caduta. Quando è caduto tutti sono stati contenti perché il tonfo ha rallegrato gli italiani», ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) A L’aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7 si parla di Marioe del suo nascituro governo. Ospite in collegamento con la trasmissione, c’è il direttore di Libero, Vittorio. La Merlino gli domanda come si possano conciliare partiti diversi tra di loro nello stesso esecutivo. «Intanto vorrei dire che mi sembra prematuro beatificare», premette Vittorio. «Vediamoriuscirà a fare. Invece è già stato santificato. È un po’ unadi. Abbiamo fatto di tutto per spingere in alto, in alto Giuseppe Conte per poi gustarci il piacere della sua caduta. Quando è caduto tutti sono stati contenti perché il tonfo ha rallegrato gli italiani», ...

