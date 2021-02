Farmaci Covid venduti online illegalmente | 11 siti scoperti e oscurati dai carabinieri dei Nas

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Pubblicizzavano e vendevanoetichettati come “anti-”, il tutto senza controlli né prescrizione medica: per questo motivo idi Nas hanno oscurato 11internet nell’ambito di un’operazione di vigilanza telematica contro il cybercrime farmaceutico. Si tratta di portali collocati suesteri ma che vendevano anche in Italia, con riferimenti di gestori non individuabili, svariate tipologie di medicinali che in questi mesi sono stati a vario titolo collegati all’emergenza pandemica da-19. Tra questi comparivano soprattutto gli antimalarici clorochina e idrossiclorochina, per i quali l’Aifa il 22 dicembre 2020 ha pubblicato una scheda aggiornata con specifiche indicazioni d’uso, e gli antivirali lopinavir/ritonavir, di cui sempre ...

Oltre a una serie di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia, i siti vendevano anche medicinali soggetti a particolari restrizioni d'uso e altri per cui l'Aifa ha sospeso l'utilizzo al di ... Boom dei farmaci anti-Covid. Infatti, oltre a una serie di farmaci recanti varie indicazioni terapeutiche e soggetti a obbligo di prescrizione, nonché vendibili solo in farmacia da parte di ... I Nas hanno oscurato 11 siti sui quali venivano effettuate la pubblicità e l'offerta in vendita, anche in lingua italiana, di medicinali che in questi mesi sono stati a vario titolo collegati all'emergenza pandemica.