Farmaci | Alfasigma commercializza prodotto per colonscopia in Ue e altri Paesi

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) -commercializzerà in Europa eextra-europei Lumeblue*, farmaco recentemente approvato dall'Ema per rilevare le lesioni durante laha acquisito in licenza da Cosmo Pharmaceuticals, per 4 milioni di euro più royalties, i diritti delnei mercati di Ue, Regno Unito, Svizzera, deglicompresi nello Spazio economico europeo, della Russia e del Messico. Cosmo Pharmaceuticals - ricorda una nota - è una azienda farmaceutica nata nel 1997 in Italia e ora quotata alla borsa di Zurigo, specializzata nello sviluppo diper le aree gastro-intestinale e, uno dei primi 5 player farmaceutici ...

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - Alfasigma commercializzerà in Europa e altri Paesi extra-europei Lumeblue*, farmaco recentemente approvato dall'Ema per rilevare le lesioni durante la colonscopia. Alfasigma ha acquisito in licenza da ...