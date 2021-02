Fare del bene con la musica. Alma Manera canta nel drive – in Tor Vergata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alma Manera, artista da sempre impegnata nel sociale, madrina della campagna dell’Associazione “Fede Speranza e Carità” in onda sulle reti Mediaset, protagonista di un omaggio canoro nel drive – in dell’Ospedale Tor Vergata. Sabato 6 febbraio ore 12.00 Piazzale Giovanni Paolo II, sito nei pressi del PTV – L’accesso al drive In avviene attraverso l’ingresso sito in Viale dell’Archiginnasio Nel piazzale dell’Università di Roma Tor Vergata, davanti alla simbolica ed imponente croce alta 40 metri eretta nel 2000 per la memorabile Giornata Mondiale della Gioventù alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, la cantante e attrice Alma Manera, sabato 6 febbraio alle ore 12.00 dedicherà un intenso omaggio canoro agli operatori sanitari presenti ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021), artista da sempre impegnata nel sociale, madrina della campagna dell’Associazione “Fede Speranza e Carità” in onda sulle reti Mediaset, protagonista di un omaggio canoro nel– in dell’Ospedale Tor. Sabato 6 febbraio ore 12.00 Piazzale Giovanni Paolo II, sito nei pressi del PTV – L’accesso alIn avviene attraverso l’ingresso sito in Viale dell’Archiginnasio Nel piazzale dell’Università di Roma Tor, davanti alla simbolica ed imponente croce alta 40 metri eretta nel 2000 per la memorabile Giornata Mondiale della Gioventù alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, lante e attrice, sabato 6 febbraio alle ore 12.00 dedicherà un intenso omaggio canoro agli operatori sanitari presenti ...

