Ex Serie A multato: nascondeva 45mila euro nelle scarpe, la scoperta all'aeroporto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un ex calciatore del campionato di Serie A (il nome non è stato ancora comunicato) è stato fermato dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Fiumicino: nascondeva nelle scarpe 45mila euro, gli accessori erano stati riposti nel bagaglio in stiva, l'aereo arrivava da Dubai. Un controllo ha fatto emergere il sospetto, si è trattato di un tentativo di esportare ed importare valuta senza dichiararlo. In Italia il limite è di 10 mila euro e la cifra in possesso dell'ex calciatore era nettamente superiore. nelle ultime settimane sono stati scoperti tanti trasgressori che hanno optato per il pagamento della sanzione. Arrestato il presidente del Novara: nascondeva in auto una busta con 200mila euro

