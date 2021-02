Ex calciatore della Lazio arrestato, sequestrata cocaina per 5 milioni di euro (Di venerdì 5 febbraio 2021) I Carabinieri di Ostia hanno sequestrato una partita di cocaina dal valore di 5 milioni di euro, arrestato un calciatore. Durante una perquisizione effettuata nell’abitazione di Alessandro Corvesi, calciatore dilettante con un passato nella Primavera della Lazio, i Carabinieri di Ostia hanno trovato 25 panetti di cocaina dal peso di 26,8 Kg ed un totale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 febbraio 2021) I Carabinieri di Ostia hanno sequestrato una partita didal valore di 5diun. Durante una perquisizione effettuata nell’abitazione di Alessandro Corvesi,dilettante con un passato nella Primavera, i Carabinieri di Ostia hanno trovato 25 panetti didal peso di 26,8 Kg ed un totale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

