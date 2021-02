Everton, Ancelotti: «Non bene contro lo United, cambieremo qualcosa» – VIDEO (Di sabato 6 febbraio 2021) Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Manchester United – VIDEOCarlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni:«Abbiamo giocato due partite contro lo United in casa e abbiamo sempre perso. Dobbiamo cambiare qualcosa. Dovremo giocare in maniera diversa, altrimenti arriverà un’altra sconfitta. Giocheremo con una strategia diversa e vediamo se funzionerà».Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Carlo, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier Leagueil ManchesterCarlo, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier Leagueil Manchester. Le sue dichiarazioni:«Abbiamo giocato due partiteloin casa e abbiamo sempre perso. Dobbiamo cambiare. Dovremo giocare in maniera diversa, altrimenti arriverà un’altra sconfitta. Giocheremo con una strategia diversa e vediamo se funzionerà».Leggi su Calcionews24.com

