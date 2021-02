Evade dai domiciliari per raggiungere la fidanzata e pubblica una foto sui social: nei guai 37enne (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ha pubblicato una foto sui social in compagnia della sua fidanzata. Non ci sarebbe niente di male se non fosse che lui, un 37enne, si trovava ai domiciliari in una comunità di Nola (NA). Proprio da qui è evaso lo scorso 25 gennaio e ha raggiunto la compagna di 29 anni ad Albano Laziale, ai Castelli Romani, anche lei ai domiciliari per reati di spaccio. Un bel po’ di chilometri e un’istantanea pubblicata sull’account Facebook che lo ha tradito: il 37enne, il 2 febbraio scorso, è stato rintracciato dai Carabinieri e arrestato. L’uomo aveva un cumulo di pene, a cui si è aggiunta anche l’evasione dai domiciliari. I Carabinieri di Albano Laziale hanno dato ausilio ai militari della stazione di Piazzola di Nola. Ora, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Hato unasuiin compagnia della sua. Non ci sarebbe niente di male se non fosse che lui, un, si trovava aiin una comunità di Nola (NA). Proprio da qui è evaso lo scorso 25 gennaio e ha raggiunto la compagna di 29 anni ad Albano Laziale, ai Castelli Romani, anche lei aiper reati di spaccio. Un bel po’ di chilometri e un’istantaneata sull’account Facebook che lo ha tradito: il, il 2 febbraio scorso, è stato rintracciato dai Carabinieri e arrestato. L’uomo aveva un cumulo di pene, a cui si è aggiunta anche l’evasione dai. I Carabinieri di Albano Laziale hanno dato ausilio ai militari della stazione di Piazzola di Nola. Ora, il ...

