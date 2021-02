Eurolega 2020 2021 | l’Olimpia Milano subisce la rimonta e viene battuta a Lione

(Di venerdì 5 febbraio 2021)beffa per l‘Olimpianella trasferta didi basket sul parquet di. L’Armani perde una partita condotta per larghi tratti contro i francesi, cedendo soltanto nell’ultimo parziale con un brutto tracollo che non farà sicuramente felice coach Messina. Il punteggio finale è di 78-69, frutto di un’ottima performance realizzativa dei transalpini dall’arco. IL RACCONTO DEL MATCH – La squadra di coach Messina parte subito col piede sull’acceleratore. La tripla che vale il 10-13 è un’ottima prova di come l’approccio sia stato quello giusto e l’alternanza di soluzioni in fase offensiva lo sta a testimoniare, ma tutto sommato la difesa dei francesi regge bene ed è 20-23 dopo i primi dieci minuti. Nel secondo quarto è l’equilibrio a farla da padrone e il ...

Rimonta beffa per l'Olimpia Milano nella trasferta di Eurolega 2020/2021 di basket sul parquet di Lione. L'Armani perde una partita condotta per larghi tratti contro i francesi, cedendo soltanto nell'ultimo parziale con un brutto tracollo che non farà sicuramente felice coach Messina. Il punteggio finale è di 78-69, frutto di un'ottima performance realizzativa dei transalpini dall'arco. Decisivi i 16 punti di Lighty e le triple di Howard (12). A Milano non bastano i 18 punti di Shavon ...