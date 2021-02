Etoile de Bessèges oggi | Bessèges-Bessèges Orari | percorso | tv | programma | favoriti

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Quest’, venerdì 5 febbraio, andrà in scena la terza tappa dell’de2021. I corridori dovranno affrontare 156 chilometri con partenza e arrivo proprio a, per una frazione dedicata al compianto Raymond Poulidor. Ilodierno è ben diviso in due parti: la prima caratterizzata da tre GPM, la seconda mossa per un probabile arrivo allo sprint riservato soltanto a chi riuscirà a difendersi bene lungo gli strappi. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA TAPPA DELL’DE2021 DALLE ORE 14.30TERZA TAPPA La prima parte delprevede tre GPM: la Côte de Portes al ...