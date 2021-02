Espulsione diplomatici da Mosca, Berlino convoca l'ambasciatore russo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino come reazione all'Espulsione dalla Russia di alcuni diplomatici europei, tra cui quello tedesco. 'Il sottosegretario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il ministero degli Esteri tedesco hato l'come reazione all'dalla Russia di alcunieuropei, tra cui quello tedesco. 'Il sottosegretario ...

"Condanno fermamente quello che è successo, dall'avvelenamento di Navalny", "fino all' espulsione dei diplomatici" dai tre Paesi, ha detto Macron. La Polonia ammonisce Mosca che l'espulsione dei ...

... dove gli è stata illustrata la posizione della Germania sul caso dei diplomatici europei espulsi ...cancelliera tedesca Angela Merkel e il ministro degli Esteri Heiko Maas hanno criticato l'espulsione ...

(ANSA) – BRUSSEL, 05 FEB – Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’ambasciatore russo a Berlino, come reazione all’espulsione di alcuni diplomatici europei, tra cui quello tedesco, dalla Russ ...

Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino, come reazione all'espulsione di alcuni diplomatici europei, tra cui quello tedesco, dalla Russia. Lo ha confermato all'AN ...

