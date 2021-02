Esports | l’interesse cresce anche in Russia | il 54% del “nuovo pubblico” è femminile

Leggi su esports247

(Di venerdì 5 febbraio 2021)insi registra una crescita considerevole nelverso il mondo degli. Un’attrazione che emerge chiaramente nel report fornito da Nielsen Sports, che rileva come ilsia cresciuto notevolmente in questo ultimo anno. Nel 2020, infatti, i torneiinsono stati seguiti da ben 15,4 milioni di persone dai 13 anni in su, con un importante aumento del 28% rispetto all’anno precedente. Il, sempre stando a quanto riportato da Nielsen Sports, è composto da un 64% di uomini e dal restante 36% di donne. Come accennato, durante il 2020 è stato possibile osservare un grosso aumento, in linea con quanto avvenuto nello streaming e nell’industria del gaming. La motivazione principale va ovviamente ricercata ...