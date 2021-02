Esce il libro della sorellestra di Meghan Markle (che è già infuriata) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ha 17 anni meno di lei. Non la vede dal 2008. Non è stata invitata al suo matrimonio. Eppure la sorellastra di Meghan Markle sembra avere molto da dire, almeno nel momoir fresco di stampa e appena uscito nelle librerie americane The Diary of Princess Pushy’s Sister. Il Daily Mail (e quale tabloid, sennò?) ne pubblica alcune anticipazioni e c’è da credere che Samantha Markle farà infuriare la sorellastra, moglie del principe Harry. Secondo Samantha quando le due erano bambine e i loro genitori, Thomas Markle e Doria Ragland, erano sposati, le bambine andavano d’accordo. Poi però Meghan sarebbe cambiata: il nomignolo che proprio Samantha le aveva dato? “Principessa ambiziosa“: “Ero convinta che mia sorella fosse simile a nostro padre, invece ogni giorno che passava diventava più simile a sua madre Doria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ha 17 anni meno di lei. Non la vede dal 2008. Non è stata invitata al suo matrimonio. Eppure la sorellastra disembra avere molto da dire, almeno nel momoir fresco di stampa e appena uscito nelle librerie americane The Diary of Princess Pushy’s Sister. Il Daily Mail (e quale tabloid, sennò?) ne pubblica alcune anticipazioni e c’è da credere che Samanthafarà infuriare la sorellastra, moglie del principe Harry. Secondo Samantha quando le due erano bambine e i loro genitori, Thomase Doria Ragland, erano sposati, le bambine andavano d’accordo. Poi peròsarebbe cambiata: il nomignolo che proprio Samantha le aveva dato? “Principessa ambiziosa“: “Ero convinta che mia sorella fosse simile a nostro padre, invece ogni giorno che passava diventava più simile a sua madre Doria ...

EdizioniNPE : RT @portofinobooks1: Il 5 febbraio 1936 esce nei cinema 'Tempi moderni', il primo film sonoro di Charlie #Chaplin, che lo dirige, lo produc… - fraontweetter : RT @carlogreppi: Naturalmente questo libro è inutile perché, 'si sa', i ragazzi non leggono. Comincia da qui il mio nuovo saggio, dedicato… - portofinobooks1 : Il 5 febbraio 1936 esce nei cinema 'Tempi moderni', il primo film sonoro di Charlie #Chaplin, che lo dirige, lo pro… - prelazione1 : RT @utilitainutile: Lokman Slim, ucciso quando esce libro sorella in Italia - HankHC91 : RT @utilitainutile: Lokman Slim, ucciso quando esce libro sorella in Italia -