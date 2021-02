Emma Corrin ed Harry Styles in coppia per My Policeman | la Diana di The Crown al debutto cinematografico

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’ineditaedsarà protagonista di una storia d’amore tormentata sul grande schermo: dopo aver interpretato col plauso della critica la Principessanella serie Netflix The, la giovane 23enne inglese debutta nel suo primo ruolo importante al cinema al fianco del cantautore e attore, ex membro dei One Direction già visto ed apprezzato in Dunkirk. Il film, un adattamentodell’omonimo dramma romantico di Bethan Roberts, si intitola Mye sarà prodotto e distribuito da Amazon Prime.edhanno firmato per la pellicola diretta da Michael Grandage, vincitore di un Tony Award, con una ...

...This Is Us Josh O Connor The Crown Bob Odenkirk Better Call Saul Rege - Jean Page Bridgestone Miglior attrice in una serie drammatica Gillian Anderson The Crown Olivia Colman The Crown...Dopo il grande successo della sua interpretazione della principessa Diana nella serie The Crown , che le è appena valsa una nomination ai Golden Globes 2021 ,ha firmato per un nuovo importante ruolo cinematografico. L'attrice 25enne sarà co - protagonista insieme ad Harry Styles del film My Policeman . 'The Crown' StarTo Star ...Si avvicina la notte di premiazione per i Golden Globes 2021, riconoscimenti che fanno da anticamera agli Oscar, ma che includono anche una specifica sezione per la produzione televisiva. Tra le serie ...L'inedita coppia Emma Corrin ed Harry Styles sarà protagonista di una storia d'amore tormentata sul grande schermo: dopo aver interpretato ...