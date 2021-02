Emergency/Oxfam: "Con i monopoli di Big Pharma, il vaccino per tutti è un'utopia" (Di venerdì 5 febbraio 2021) I diritti esclusivi e i monopoli dei colossi farmaceutici sui brevetti impediscono che ci siano dosi sufficienti di vaccini sicuri ed efficaci contro il Covid19 per tutti. Le 3 più grandi aziende del mondo attualmente hanno in programma di produrre dosi solo per l?1,5% della popolazione mondiale nel corso del 2021, mentre altri grandi produttori non stanno producendo nessun vaccino efficace e sicuro. È la denuncia lanciata oggi da Oxfam, Emergency, Frontline AIDS e Global Justice Now, membri della People’s Vaccine Alliance, di fronte a una carenza mondiale di dosi di vaccini, utili a contrastare la pandemia. La rete di Ong lancia un appello urgente ai governi e all’industria farmaceutica ad aumentare la produzione, superando l’attuale sistema che garantisce i monopoli e che sta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) I diritti esclusivi e idei colossi farmaceutici sui brevetti impediscono che ci siano dosi sufficienti di vaccini sicuri ed efficaci contro il Covid19 per. Le 3 più grandi aziende del mondo attualmente hanno in programma di produrre dosi solo per l?1,5% della popolazione mondiale nel corso del 2021, mentre altri grandi produttori non stanno producendo nessunefficace e sicuro. È la denuncia lanciata oggi da, Frontline AIDS e Global Justice Now, membri della People’s Vaccine Alliance, di fronte a una carenza mondiale di dosi di vaccini, utili a contrastare la pandemia. La rete di Ong lancia un appello urgente ai governi e all’industria farmaceutica ad aumentare la produzione, superando l’attuale sistema che garantisce ie che sta ...

