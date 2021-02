Elton John, la sua bellissima storia d’amore con il Watford (Di venerdì 5 febbraio 2021) All’anagrafe Reginald Kenneth Dwight, ma scolpito nella storia della musica come Elton John. O meglio, Sir Elton John. Sì, perché nel 1996 è stato pure insignito del titolo di “Comandante dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico” dalla Regina Elisabetta II. E, tra le tante altre sue peculiarità, come ogni buon britannico che si rispetti, anche lui può vantare una grandissima passione per il calcio, in particolare per il Watford Football Club, da sempre sua squadra del cuore. Elton John e il Watford Elton John assiste alla sua prima partita all’età di 6 anni. Subito si innamora di quei colori sgargianti, il rosso, il giallo ed il nero, che compaiono sulle maglie dei suoi beniamini. Per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) All’anagrafe Reginald Kenneth Dwight, ma scolpito nelladella musica come. O meglio, Sir. Sì, perché nel 1996 è stato pure insignito del titolo di “Comandante dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico” dalla Regina Elisabetta II. E, tra le tante altre sue peculiarità, come ogni buon britannico che si rispetti, anche lui può vantare una grandissima passione per il calcio, in particolare per ilFootball Club, da sempre sua squadra del cuore.e ilassiste alla sua prima partita all’età di 6 anni. Subito si innamora di quei colori sgargianti, il rosso, il giallo ed il nero, che compaiono sulle maglie dei suoi beniamini. Per ...

