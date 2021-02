Elliott non lascia il Milan: il fondo non ha ancora intenzione di cedere il club (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo La Gazzetta dello Sport adesso Elliott non ha intenzione - almeno per il momento - di cedere il club rossonero. Leggi su 90min (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo La Gazzetta dello Sport adessonon ha- almeno per il momento - diilrossonero.

battitomilan7 : @90ordnasselA @MarcoKappa11 Però Elliott ha iniettato 400 mln in due anni .per questo motivo non abbiamo debiti e n… - LuigiBevilacq17 : RT @FootballAndDre1: Se e dico se, Bc Partners arriva a offrire 1 miliardo per l'Inter, non credo vengano qui a vivacchiare o a svendere. A… - FootballAndDre1 : Se e dico se, Bc Partners arriva a offrire 1 miliardo per l'Inter, non credo vengano qui a vivacchiare o a svendere… - milansette : Gazzetta - Milan, Elliott non molla e punta in alto: al top senza spese folli - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, Elliott non molla e punta in alto: al top senza spese folli: L'avventura alla guida del Milan da… -