Egitto, arrestato uno studente egiziano dell'Università europea di Vienna. Un nuovo caso Zaki? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si chiama Ahmed Samir Abdelhay Ali, frequenta un master biennale in sociologia alla Central European University a Vienna, e di lui si sono perse le tracce il primo febbraio quando si è presentato in una stazione di polizia al Cairo. Lo studente di nazionalità egiziana era tornato in Egitto a trovare la sua famiglia durante le vacanze natalizie quando la polizia lo ha interrogato all'aeroporto di Sharm El Sheikh e successivamente lo ha convocato alla stazione di polizia del quinto distretto della capitale egiziana. Le tracce di Ahmed si sono perse dopo questo incontro. Secondo la fondazione per i diritti egiziana Freedom of Thought and Expression, la polizia avrebbe fatto irruzione nella sua abitazione circa due settimane fa. In una nota scritta il presidente dell'Università privata, Michael Ignatieff, ...

