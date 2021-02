“Effetto Biden” sui rapporti Est-Ovest. Il Cremlino: «Inaccettabili i suoi toni da ultimatum» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Joe Biden lo aveva messo subito in chiaro: «Non sono Trump, reagiremo ad azioni ostili di Mosca e Pechino». Un modo, nient’affatto felpato, per far capire che gli Stati Uniti avrebbero di nuovo imboccato la strada delle tradizionali alleanze. Ripristinando quel multilateralismo abbandonato dal predecessore in nome dell’America First. E così è stato. La prima “vittima” del nuovo corso è proprio Vladimir Putin, sempre più in difficoltà dopo la condanna inflitta dalle autorità russe ad Alexei Navalny. Il principale oppositore del presidente dovrà scontare oltre due anni di carcere. Una sentenza che l’Occidente giudica politica e che rischia di avvelenare ancor di più i già tormentati rapporti con i Cremlino. Altolà di Biden a Putin Biden l’ha commentata con parole di fuoco: «Ho chiarito a Putin che gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Joelo aveva messo subito in chiaro: «Non sono Trump, reagiremo ad azioni ostili di Mosca e Pechino». Un modo, nient’affatto felpato, per far capire che gli Stati Uniti avrebbero di nuovo imboccato la strada delle tradizionali alleanze. Ripristinando quel multilateralismo abbandonato dal predecessore in nome dell’America First. E così è stato. La prima “vittima” del nuovo corso è proprio Vladimir Putin, sempre più in difficoltà dopo la condanna inflitta dalle autorità russe ad Alexei Navalny. Il principale oppositore del presidente dovrà scontare oltre due anni di carcere. Una sentenza che l’Occidente giudica politica e che rischia di avvelenare ancor di più i già tormentaticon i. Altolà dia Putinl’ha commentata con parole di fuoco: «Ho chiarito a Putin che gli ...

SecolodItalia1 : “Effetto Biden” sui rapporti Est-Ovest. Il Cremlino: «Inaccettabili i suoi toni da ultimatum»… - Paola57305387 : Ed anche effetto #Biden - benzinazero : RT @vaielettrico: La Grande Mela sarà tutta verde entro il 2030. E’ l’effetto @JoeBiden che arriva a New York dove il sindaco dem @BilldeBl… - GianpaoloST : @LucioMM1 Ho come la sensazione che con Draghi potremmo avere anche noi un effetto-Biden: fine del terrorismo media… - HariSel95300131 : @gbponz @OGiannino Mossa stupida sicuro. Ma non per questo. Ma perché il suo effetto 'intimidatorio' è nullo. E po… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Biden Rendimenti reali ancora bassi

È un effetto collaterale della liquidità ma non riflette i fondamentali sottostanti. I progressi ...del debito volto a sostenere gli stimoli economici per la ricostruzione proposti da Joe Biden. Lo ...

Draghi, la Bce e il nodo della popolarità al tempo dei populismi

... Janet Yellen (oggi ministro del Tesoro sotto la presidenza Biden) dopo averla criticata per avere ... Leggi anche Dal debito alla liquidità: i 10 punti di Draghi per sconfiggere il coronavirus Effetto ...

Effetto Biden: la Grande Mela sarà tutta verde dal 2030 Vaielettrico.it Lo spread e i 10 anni sulle montagne russe

Il 27 febbraio 2015 torna dopo 5 anni sotto 100 punti. Il 27 febbraio torna per la prima volta sotto i 100 punti dal maggio 2010. Nel suo blog il comico genovese scrive: 'Lo spread è raddoppiato' negl ...

Effetto Draghi ancora a Piazza Affari: Ftse MIb oltre 23mila, spread sotto quota 100

Non si arresta la voglia di rialzi a PIazza Affari, con lo spread che si mantiene ancora sotto il muro dei 100 punti base. A Milano si sente ancora l'effetto ...

È uncollaterale della liquidità ma non riflette i fondamentali sottostanti. I progressi ...del debito volto a sostenere gli stimoli economici per la ricostruzione proposti da Joe. Lo ...... Janet Yellen (oggi ministro del Tesoro sotto la presidenza) dopo averla criticata per avere ... Leggi anche Dal debito alla liquidità: i 10 punti di Draghi per sconfiggere il coronavirus...Il 27 febbraio 2015 torna dopo 5 anni sotto 100 punti. Il 27 febbraio torna per la prima volta sotto i 100 punti dal maggio 2010. Nel suo blog il comico genovese scrive: 'Lo spread è raddoppiato' negl ...Non si arresta la voglia di rialzi a PIazza Affari, con lo spread che si mantiene ancora sotto il muro dei 100 punti base. A Milano si sente ancora l'effetto ...