Edward mani di forbice | Winona Ryder è di nuovo Kim nello spot del Super Bowl VIDEO

Winona Ryder che torna nei panni di Kim, protagonista di Edward mani di forbice, nel teaser dello spot della Cadillac che sarà svelato al Super Bowl 2021. Winona Ryder torna ad interpretare Kim Boggs, co-protagonista di Edward mani di forbice al fianco di Johnny Depp, in uno degli spot che saranno mostrati in anteprima durante il Super Bowl 2021. Il VIDEO, che potete vedere qui sotto, riprende i personaggi del film di Tim Burton, trent'anni dopo. Questa settimana Cadillac ha condiviso un breve teaser del suo nuovo spot che andrà in onda domenica sera durante il Super Bowl.

