Ecco le posizioni nella 2021 DPC China Regional League

Il Dota Pro Circuit è tornato con un format del tutto nuovo per superare il problema della pandemia globale in atto. Quest'anno si terrà su base Regionale come molti altri tornei del mondo esports. La Cina è una delle nazioni che segue con più interesse Dota e che può vantare il maggior numero di organizzazioni attive nel gioco. Inoltre è stata recentemente istituita anche l'associazione professione di giocatori di Dota 2. Le squadre appartenenti alla regione Cinese sono state divise in due gruppi: divisione Superiore e divisione Inferiore. Le squadre nella divisione superiore lottano per un posto al Major. Le prime due in classifica ci vanno di diritto, il terzo e il quarto classificato parteciperanno invece ad una sfida per decidere chi dei due vincerà la wild card per accedervi. Le ultime due in classifica invece retrocederanno ...

