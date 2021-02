Ecco come Bertolaso vuole vaccinare tutti i lombardi entro giugno (Di venerdì 5 febbraio 2021) In lombardia il nuovo consulente regionale per la campagna anticovid Guido Bertolaso ha lanciato la sfida: entro giugno tutta la popolazione della regione sarà vaccinata. L'ex numero uno della Protezione Civile ha dato il via ad una campagna vaccinale di massa no-stop che punta a immunizzare in tempi record la regione più popolata e colpita dal covid del Paese. I vaccini verranno somministrati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I centri vaccinali saranno indicati da Bertolaso nelle oltre 400 strutture della Protezione civile sparse per la lombardia e potranno contare sulla presenza di oltre 20 mila volontari. A poter essere utilizzati come centri vaccinali anche gli hangar dell'aeroporto di Linate, i padiglioni della fiera di Milano, i palasport e le palestre a seconda delle ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ina il nuovo consulente regionale per la campagna anticovid Guidoha lanciato la sfida:tutta la popolazione della regione sarà vaccinata. L'ex numero uno della Protezione Civile ha dato il via ad una campagna vaccinale di massa no-stop che punta a immunizzare in tempi record la regione più popolata e colpita dal covid del Paese. I vaccini verranno somministrati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I centri vaccinali saranno indicati danelle oltre 400 strutture della Protezione civile sparse per laa e potranno contare sulla presenza di oltre 20 mila volontari. A poter essere utilizzaticentri vaccinali anche gli hangar dell'aeroporto di Linate, i padiglioni della fiera di Milano, i palasport e le palestre a seconda delle ...

