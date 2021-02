"È successo il patatrac". La verità sul Baby Alieno e il Cantante mascherato. "Qualcuno ha detto che..." (Di venerdì 5 febbraio 2021) "È successo il patatrac". Il caso del Baby Alieno, il misterioso pupazzo del Cantante mascherato, tiene banco anche a È sempre mezzogiorno. In collegamento con Antonella Clerici c'è proprio Milly Carlucci, la presentatrice dello show del venerdì sera di Rai1, che ammette come con i Ricchi e poveri, il "ripieno" del pupazzo, non sia andata benissimo. "Facevano fatica a respirare", ha spiegato confermando la versione data anche a SuperGuidaTv. Nessun "malore", dunque, ma un semplice inconveniente, forse un rischio mal calcolato dagli autori visto che "anche il Gatto era molto affannato" e "lo scorso anno Alessandro Greco a cui era toccato il Mastino Napoletano soffriva tantissimo tanto che ogni volta durante le prove arrivavo con il ventilatore perché rischiava di svenire per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Èil". Il caso del, il misterioso pupazzo del, tiene banco anche a È sempre mezzogiorno. In collegamento con Antonella Clerici c'è proprio Milly Carlucci, la presentatrice dello show del venerdì sera di Rai1, che ammette come con i Ricchi e poveri, il "ripieno" del pupazzo, non sia andata benissimo. "Facevano fatica a respirare", ha spiegato confermando la versione data anche a SuperGuidaTv. Nessun "malore", dunque, ma un semplice inconveniente, forse un rischio mal calcolato dagli autori visto che "anche il Gatto era molto affannato" e "lo scorso anno Alessandro Greco a cui era toccato il Mastino Napoletano soffriva tantissimo tanto che ogni volta durante le prove arrivavo con il ventilatore perché rischiava di svenire per ...

Ultime Notizie dalla rete : successo patatrac Milly Carlucci confessa ad Antonella Clerici: "E' successo il patatrac"

Coppa Italia, doppietta di Ronaldo a San Siro: Inter - Juve 1 - 2

Il patatrac per i nerazzurri arriva però con una fatale incomprensione tra Handanovic e Bastoni , ... dentro Chiesa e Morata, e così porta a casa un prezioso successo in ottica ritorno quando l'Inter ...

Quel pasticciaccio brutto di piazza Baldissera

Prima che io me ne andassi via da Torino, piazza Baldissera era il posto dove partiva la ferrovia Torino-Ceres, dove c’era stato il primo locale in cui suonava Fred Buscaglione, e dove passava il tram ...

