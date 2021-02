E se il Grande Fratello Vip non chiudesse mai?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Senza fine. Un format davvero senza limite di tempo, estensibile. Ora che ci penso, sarebbe davvero auspicabile che l’attuale edizione del “VIP”, la numero 5, sicuramente la più fluviale e discussa per semplici ragioni di virus subito fuori la porta, possa trasformarsi in un format proprio senzasosta. Una diretta perenne, una versione non-stop, illimitata, del format che piace ai candidi, il programma perfetto, per le anime semplici. Da assimilare alle infinite crisi di governo, ma anche a quelle coniugali, esistenziali... In una sorta di stallo permanente. Dove i discorsi confermano, appunto, il nulla. Tutto questo renderebbe molto felice il telespettatore che in tutto crede, che vede amore e sesso anche in assenza di un minimo bacio provvisto di lingua. Un candore degno di Homer Simpson, l’eroe dei cartoon, un ...