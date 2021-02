È morto Mike Henry | il celebre Tarzan di Hollywood

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Con il suo fisico scultore e la mascella scolpita aveva conquistato i cuori degli amanti diè stato il grande e iconico attore che negli anni ’60 aveva interpretato il celeberrimo “uomo-scimmia”. Oggi, Variety dà la triste notizia della morte dell’attore:aveva 84 anni e sarebbe deceduto un mese fa. La famiglia ha deciso di condividere la notizia solo un mese dopo l’accaduto.: carriera e malattianon è stato solo uno degli attori più iconici degli anni ’60 in America: in giovinezza era stato un campione di football con la squadra dei Los Angeles Rams. Proprio il football aveva provocato un suo tracollo fisico, negli anni ’60: durante una partitaaveva ricevuto un grave ...

L'attore statunitenseHenry èlo scorso 8 gennaio al Saint Joseph Medical Center di Burbunk, in California, all'età di 84 anni, ma la famiglia, come ha reso noto Variety , ha diffuso solo ora la notizia. Von un ...Henry, attore americano noto per il suo iconico ruolo di Tarzan nel film degli anni '60, ma anche ex giocatore della National Football League. Il divo si è spento a 84 anni lo scorso 8 ...È morto Mike Henry, l’attore statunitense ed ex giocatore della NFL (National Football League), noto ai più per aver interpretato il re della giunga nella trilogia cinematografica. Henry si è spento l ...Con il suo fisico scultore e la mascella scolpita aveva conquistato i cuori degli amanti di Tarzan: Mike Henry è stato il grande e iconico attore che negli anni ’60 aveva interpretato il celeberrimo “ ...