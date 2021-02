“È lei la nuova tronista!”. UeD, il grande ritorno nel programma di Maria De Filippi. E il pubblico già festeggia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le vicissitudini di ‘Uomini e Donne’ vanno avanti. Siamo ormai vicini ad assistere alla puntata nella quale ci sarà la scelta del tronista Davide Donadei, che avrebbe scelto Chiara come sua fidanzata. Continuano ovviamente, come sempre, i battibecchi tra la storica dama Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari, la quale non crede mai alle buone intenzioni della piemontese. Quest’ultima ha ormai interrotto i rapporti con Maurizio Guerci ed è ancora a caccia dell’anima gemella. Ma nelle ultime ore sta circolando una voce bomba su una possibile nuova tronista nel programma di Maria De Filippi. Un nome che non è affatto sconosciuto al dating show e nemmeno ovviamente al pubblico. Sono tante le persone che sarebbero entusiaste di vederla all’opera in questa nuova veste. E ci sono alcuni ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le vicissitudini di ‘Uomini e Donne’ vanno avanti. Siamo ormai vicini ad assistere alla puntata nella quale ci sarà la scelta del tronista Davide Donadei, che avrebbe scelto Chiara come sua fidanzata. Continuano ovviamente, come sempre, i battibecchi tra la storica dama Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari, la quale non crede mai alle buone intenzioni della piemontese. Quest’ultima ha ormai interrotto i rapporti con Maurizio Guerci ed è ancora a caccia dell’anima gemella. Ma nelle ultime ore sta circolando una voce bomba su una possibiletronista neldiDe. Un nome che non è affatto sconosciuto al dating show e nemmeno ovviamente al. Sono tante le persone che sarebbero entusiaste di vederla all’opera in questaveste. E ci sono alcuni ...

