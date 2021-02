Dybala Juventus | indiscrezione importante sul rinnovo della Joya

(Di venerdì 5 febbraio 2021)– Sotto la luce dei riflettori è finita da tempo la situazione contrattuale di Paulo. L’argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juve in scadenza nel 2022, anche se nelle ultime ore sembra che ci siano state importanti novità in tal senso. Sebbene il club bianconero non si schiodi dall’offerta di un quadriennale da 10 milioni di euro a stagione, la posizionepare essersi ammorbidita., le ultimissime sulCome riportato da calciomercato.it, un punto di incontro potrebbe essere trovato a 11 milioni più bonus, che farebbero diil secondo calciatore più pagatorosa juventina dopo Cristiano Ronaldo. Ma le sorprese non sono finite qui. Un ...

fisco24_info : I migliori cinque gol segnati dalla Juventus contro la Roma: Su Dugout le reti di Arturo Vidal, Alessandro Del Pier… - infoitsport : Dybala Juventus, rientro in gruppo imminente: punta il big match - infoitsport : LIVE TMW - Juventus, Pirlo: 'Dybala e Ramsey non sono ancora a disposizione. Ronaldo un eroe' - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Ronaldo, da mamma Dolores a Dybala e Cuadrado: 'Buon compleanno' - tuttosport : #Ronaldo, da mamma Dolores a Dybala e Cuadrado: 'Buon compleanno' -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala Juventus

... sembrerebbero esserci passi in avanti per il rinnovo, anche se non è da escludere le cessione della Joya Paulo@Getty Calciomercato/ Sotto la luce dei riflettori è finita da ...Per l' attacco dellanessun punto di domanda: conpoi ancora out per infortunio, domani Pirlo si affiderà a due bomber di razza come sono Cristiano Ronaldo (per cui pare esserci aria ...Le nostre scommess pongono l'accento sul big match della 21° giornata in Serie A, con la Juventus che ospita la Roma.NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! La conferenza stampa di Fonseca La Roma si prepara al big match di domani, quando al ...